Prefeitura de Anápolis pagará quase R$ 18 milhões à Funev para administrar UPA Pediátrica

Acordo tem duração de 1 ano e contrato foi publicado no Diário Oficial do Município

Pedro Hara - 20 de outubro de 2024

Fachada da UPA Pediátrica (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis vai pagar R$ 17,7 milhões para a Fundação Universitária Evangélica (Funev) para administrar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica.

O extrato do contrato foi publicado na edição do Diário Oficial do Município (DOM) da última sexta-feira (18).

O acordo para “gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde” tem duração de 1 ano.