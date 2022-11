Homem é aplaudido pela resposta que deu para as pessoas que criticaram ele por ter uma namorada “gordinha”

Um casal ‘fora do padrão’ tem chamado atenção na internet devido as diferenças estéticas e a forma naturalmente tranquila com que eles encaram as críticas.

Dani & Tbell são namorados há quase seis anos e começaram a utilizar a plataforma TikTok expondo como sempre lidaram com os comentários chatos, por ela ser ‘gordinha’ e ele não.

Atualmente, eles confessam ter se acostumado com os olhares e trocadilhos. Inclusive, tiram ‘sarro’ dos haters.

“Quando eles pensaram que ele não duraria uma semana com a garota gorda e já se passaram cinco anos”, foi o que postaram na legenda de um vídeo, onde se abraçam e comemoram. “Olhe para nós agora”, completaram.

Tbell também postou um post com a seguinte questão: “quando alguém pergunta se ainda estou namorando com a ‘garota pesada’. Digo ‘até eu morrer'”.

A publicação emocionou os fãs do casal, que chegaram a brincar sobre isso ser a “meta dos sonhos”. Dani sempre aproveita a deixa para conversar com as seguidoras sobre aceitarem o próprio corpo.

“Cada centímetro do seu corpo deve ser adorado”, destaca a jovem, entusiasmada.

