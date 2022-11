Polícia Civil inaugura sala de Proteção às Pessoas com Deficiência na Apae de Anápolis

Nesta terça-feira (01), em mais um passo em defesa aos PCDs, a Apae Anápolis irá inaugurar uma sala que funcionará como repartição da Delegacia de Polícia Civil de Proteção às Pessoas com Deficiência.

Segundo a superintendente da instituição, Nancy Oliveira, essa pareceria já era um desejo antigo do titular da delegacia, Manoel Vanderic.

“Esse já é um planejamento que já vem de uns cinco anos. Uma proposta do Dr. Manoel Vanderic desde que ele assumiu a Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência, ele gostaria de a Apae tivesse aqui um pequeno braço dessa delegacia”, afirmou.

Esse desejo foi motivado pela percepção de que muitas vezes este público acaba sendo ainda mais alvo de bullying, preconceitos e contam, muitas vezes, com maior dificuldade de buscarem por uma ajuda especializada.

Nancy pontua que a Apae sempre tomou providências quando tinha conhecimento destes problemas.”Só que, ter um braço da delegacia aqui dentro, com um agente aqui durante a semana, que vai estar recebendo essas pessoas, vai estar ouvindo e orientando, é uma ação muito maior de defesa de direito de pessoa com deficiência”.

Os dias e horários de funcionamento da nova sala, entretanto, ainda serão definidos – a depender da demanda.

No entanto, a superintendente da instituição ressalta que “ela vai atender não somente os alunos da escola, mas também as pessoas com deficiência em geral já que, atualmente, a Apae atende todas, não somente a intelectual, mas a visual, a deficiência auditiva, a deficiência física”.

“Então assim, em todos esses casos, hoje nós vamos estar oferecendo essa possibilidade de apoio e ação dessas pessoas aqui dentro da instituição”, destacou.