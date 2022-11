Ana Cañas interpreta Belchior e é uma das atrações de fim de ano em Goiânia

A cantora e compositora Ana Canãs, um dos principais nomes da música brasileira, anunciou que a cidade de Goiânia será palco de um dos shows da turnê “Ana Canãs canta Belchior”.

O evento acontecerá no dia 03 de dezembro no Teatro Goiânia, localizado na Rua 23, no Setor Central, a partir das 21h.

A apresentação será única e inspirada no sexto disco da artista – que surgiu após uma live realizada durante a pandemia, em homenagem ao cantor cearense Belchior.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos por meio do site Bilheteria Digital. Os valores para o primeiro lote variam de R$ 80 a R$ 240.

Durante o show, os fãs poderão relembrar alguns dos principais sucessos do artista como “Medo de Avião”, “Alucinação” e “Apenas um Rapaz Latino Americano”.