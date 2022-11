Apesar de mexermos no WhatsApp literalmente todos os dias, ainda existem muitos truques que não conhecemos. Por exemplo, você sabia que há um código secreto no WhatsApp que pode impedir que uma pessoa saiba que você visualizou uma mensagem? Pois é.

Além de ser algo fácil de ser colocado em prática, o truque pode fazer com que você consiga vasculhar as coisas na rede social com mais privacidade.

Então, dê uma olhada na matéria preparada pelo Portal 6 e saiba como ter acesso ao código secreto na plataforma.

Código secreto no WhatsApp impede que uma pessoa saiba que você visualizou uma mensagem

Nem sempre quando estamos de olho no WhatsApp queremos que o outro fique ciente disso. Principalmente naqueles momentos em que a rotina do dia a dia está sendo uma correria.

Afinal, quem nunca esteve em um dia tão ‘puxado’ que simplesmente acabou visualizando uma mensagem, mas esqueceu de responder, não é mesmo?

No entanto, quando uma situação como essa acontece, os usuários devem lidar com as reações inesperadas e indesejadas que podem receber dos ignorados do WhatsApp.

Para evitar que esse tipo de caso aconteça, existe um truque bastante simples que pode fazer com que você visualize uma mensagem no aplicativo sem que a pessoa saiba o que você viu.

Assim, você conseguirá obter mais privacidade na hora de responder algum contato na plataforma. Então, veja como ativar o código secreto no WhatsApp.

Primeiramente, abra o aplicativo e clique no ícone de ‘Configurações’ no canto inferior direito da tela. Logo em seguida, clique em “Conta” e depois em “Privacidade”.

Por fim, selecione a opção ‘Confirmações de leitura’ e, em seguida, clique na opção desativar e pronto, o recurso já foi desativado.

Contudo, é importante ressaltar que após esse passo, você não conseguirá ver se a outra pessoa também visualizou ou não a sua mensagem na plataforma.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!