Os últimos meses acabaram sendo um pouco traumáticos para algumas casas astrológicas. Porém, novos tempos estão chegando e alguns signos que estão apaixonados novamente poderão ser felizes outra vez.

O eclipse solar de outubro e o lunar que acontecerá neste mês de novembro estarão contribuindo para melhorar o campo amoroso desses nativos.

É bom abandonar os receios no passado, fechar os ciclos traumáticos com as inseguranças juntas e decidir começar uma nova etapa da vida de uma maneira mais leve.

Diante disso, conheça então os signos que já conheceram um amor por aí, se apaixonaram e poderão viver uma linda história duradoura. Veja!

Série Eu Nunca da Netflix. (Foto: Reprodução)

3 signos que estão apaixonados e vão ficar juntos com a pessoa que ama:

1. Leão

Os nativos do signo de leão passaram bons meses frustrados com as decepções antigas, sendo necessário tirar um tempo para entender melhor as dores e se ressignificar.

Agora, um novo amor bateu a porta e eles não conseguiram despistar. A dica do horóscopo é: se permita a viver uma nova trajetória!

Talvez essa oportunidade seja uma excelente chance de felicidade ao lado de alguém compreensivo, que acrescente bastante, resultando em uma relação sólida e duradoura.

2. Sagitário

Os sagitários, finalmente, encontraram as tampas de suas panelas, por mais que isso tenha parecido impossível nos últimos tempos.

Sim, sagitariano, você não é uma frigideira e tem uma alma gêmea! Essa pessoa tem um estilo de vida leve, contagiante e animado.

Vocês poderão construir uma relação verdadeira e isenta de mentiras, regada de ânimo, sorrisos e cumplicidade.

3. Capricórnio

Por fim, os mais durões do zodíaco também, finalmente, deram um rumo na vida e conseguiram se apaixonar. Parece até brincadeira, né? Mas não é! O capricorniano encontrou um amor.

Essa pessoa pode parecer ser um risco caótico, mas tenha calma! É possível conciliar seu lado racional, o profissional e um amor confortável e acolhedor.

Não se boicote tanto e se permita viver essa fase boa e romântica.

