Descubra qual é a função que o Instagram está imitando do WhatsApp e Telegram

Como nada se cria, tudo se copia, a Meta resolveu lançar uma nova funcionalidade que tem dado o que falar

Magno Oliver - 13 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Instagram/@_bacamargo)

Já dizia o famoso ditado popular: “Nada se cria, tudo se copia”. E no mundo da tecnologia e dispositivos digitais não é nada diferente.

Todo mundo sabe que o WhatsApp e o Telegram são hoje os aplicativos de mensagens instantâneas mais queridos e utilizados em todo lugar.

Dessa forma, visando melhorar a sua privacidade e segurança com os usuários, o Instagram decidiu “copiar” uma função que o Telegram e o WhatsApp já disponibilizam há um tempo.

Descubra qual é a função que o Instagram está imitando o WhatsApp e Telegram

A atualização de que estamos falando são as mensagens que se autodestroem. A Meta decidiu lançar em seus chats de conversa o chamado “modo temporário”.

Agora, é possível ativar a opção de fazer com que cada mensagem que você envie desapareça assim que for vista pela outra pessoa com a qual você está trocando mensagens.

Assim, com a atualização agora para todos os modelos e sistemas operacionais, é possível ativar o modo temporário em conversas selecionadas e também em toda a conversa direta no Instagram.

Como que habilita o “modo temporário”?

Você abre uma conversa no chat do Instagram, deslize o dedo para cima, logo acima da caixa de texto e reações, e ative o modo por lá.

Assim que você soltar, a tela irá mudar a aparência e você estará ativando a função. Para desativar, basta repetir o processo de deslizar o dedo do mesmo jeito feito para ativar.

E aí, você curtiu esse conteúdo? Então, leia esse outro aqui também e surpreenda-se:

6 frases para enviar no WhatsApp depois de sair com quem você gosta

6 coisas que podem estar atrapalhando o seu flerte no Instagram

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias outras notícias!