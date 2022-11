Não é fácil saber quando uma relação a dois vai para frente, ou seja, sair do status de namorados para um casamento definitivo.

Mas para os casais que conseguiram com êxito chegar nessa fase, existem alguns segredos que os garantiram a chegada ao altar!

6 segredos que uma relação a dois que vai para frente precisa guardar e ninguém pode saber:

1. Sabem interpretar os sentimentos um do outro

Começando nossa lista, saber interpretar de fato os sentimentos do parceiro (a) não é uma tarefa fácil, acredite se quiser!

O casal que consegue essa proeza, certamente, possui um relacionamento pleno e saudável, com um sabendo de fato o que o outro sente, durando por muito tempo.

2. Fazer um do outro pessoas melhores

Antes de entrar no matrimônio, certifique-se de que seu amado te levanta para cima e te apoia em seu crescimento.

Um relacionamento com futuro não é uma âncora que te afunda para baixo, pelo contrário, é uma alavanca que te faz ser uma pessoa melhor a cada dia, você é sua melhor versão.

3. Vocês estão incluídos na vida um do outro

Sabe aquele relacionamento em que há uma conexão inexplicável, que os dois pombinhos são carne e unha?

Pois bem, aqui está um claro sinal de que a relação vai para frente, já que eles convivem com os amigos um do outro, tem contato com as famílias e assim por diante.

4. Dialogam sobre as crises

Um relacionamento maduro exige pessoas maduras que conversam com respeito sobre os conflitos.

Casais que ignoram as crises e não são sinceros, provavelmente não vão durar muito tempo juntos.

5. Vocês concordam em política e religião

Não é regra, mas um casal que possui uma sintonia em relação à política e crenças estão a passo de dar mais certo.

Isso porque, eles possuem assunto e conseguem estreitar os laços mais ainda.

6. Disposição para falar sobre os erros

