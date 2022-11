Bairro de Anápolis vai receber serviços gratuitos de saúde e atendimento jurídico

A UniEVANGÉLICA vai promover no sábado (05) o Projeto Extensão nos Bairros, com diversos serviços gratuitos oferecidos à população. A ação vai acontecer no setor Jardim Promissão, em Anápolis, a partir das 13h.

As atividades oferecidas contarão com a participação de acadêmicos e professores dos cursos Medicina, Enfermagem, Farmácia, Odontologia, Fisioterapia, Estética e Cosmética, Direito, Psicologia e Pedagogia.

Na ação terão jogos pedagógicos e desenhos para as crianças, jogos educativos e atendimento jurídico, avaliação postural, liberação miofascial, ventosaterapia e alongamentos. Além disso, haverá também aferição de pressão arterial, orientações para a saúde da mulher, saúde do homem e informações sobre doenças crônicas.

A população também poderá assistir à palestra ‘Mito ou verdade?’, que fala sobre saúde mental. Haverá ainda orientações sobre primeiros socorros, exame para tipagem sanguínea e glicemia capilar, prevenção de câncer bucal e teatro de fantoches e corte de cabelo e design de sobrancelha.

A ação é promovida em parceria com a 1ª Igreja Batista de Anápolis, que irá participará por meio do Projeto Servir. Terá com contação de histórias, farmacêutico e médicos para atendimento ao público, limpeza de pele, bazar e artesanato.

O evento vai acontecer no endereço Q376+7J7, localizado na Rua Paraíba, no Jardim Promissão em Anápolis.