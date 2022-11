Conheça a cidade goiana que carrega lenda do boi dourado que ajudou garimpeiros

Quem chega a Anicuns sem conhecer a história local pode se espantar com a enorme estátua situada bem na entrada. O monumento chamado “Boi de Ouro” é o símbolo de uma tradicional lenda que entrou para a história dos anicuenses.

De acordo com a crença popular, o animal contribuiu para o processo produtivo de uma mina de metais preciosos que deu origem à cidade localizada no Centro Goiano, emancipada em 1911.

Reza a lenda que, no fundo do local onde os primeiros moradores da região faziam o garimpo, em meados do século XIX, havia um boi de ouro enorme.

Naquela época, diversas pessoas alegaram ter visto e até apalpado os enormes chifres, já que o animal estava atolado no lamaçal, no fundo da mina.

O “Boi de Ouro” se tornou tão importante para a cultura local que virou estátua que marca quem passa por lá. Uma comenda de honra dada em homenagem e em ato de reconhecimento pela atuação exemplar na vida pública e pelos relevantes serviços prestados ao município também leva o nome do mitológico animal.

Anicuns tem cerca de 21 mil habitantes e uma história recheada de misticismo e tradição. A cronologia completa dessa cidade que reluz ouro pode ser encontrada no site da Prefeitura Municipal.