Enel oferece curso com bolsa de R$ 200 para jovens em Goiás

A Enel Goiás está com inscrições abertas para o curso de tecnologia para jovens, que faz parte do projeto Geração de Energia. As inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira (09), através de um formulário de inscrição.

O link de acesso está disponível neste link. A lista dos selecionados será divulgada no dia 16 de novembro.

Todos os participantes receberão uma bolsa-auxílio de R$ 200 para ajudar nos custos de deslocamento e alimentação durante o curso.

As aulas serão ministradas de 21 de novembro a 02 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no Lourenço Office, localizado no setor Oeste, em Goiânia.

O conteúdo será focado na capacitação para o mercado de trabalho, unindo dois pilares: autoliderança e indústria 4.0, com conteúdos sobre Big Data, Gestão da Informação e Cybersegurança, Imersão digital e Metaverso, Inteligência Artificial e Computação em Nuvem e Cultura Digital.

Entre os docentes convidados estão o professor-doutor Wellington Santos Martis, do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Goiás (UFG), e a professora-doutora Lívia Ferreira de Carvalho, do curso de Biblioteconomia da UFG.