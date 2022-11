10 municípios de Goiás já registraram óbitos por meningite em 2022; saiba quais

O número de mortes por meningite, doença infecciosa bacteriana ou viral, cresceu 90% em Goiás neste ano. Até novembro, foram registrados 19 óbitos pela doença contra dez no ano passado.

Os municípios que já registraram óbitos são: Acreúna (01), Aparecida de Goiânia (02), Bela Vista de Goiás (01), Cristalina (01), Goianésia (01), Goiânia (08), Minaçu (01), Senador Canedo (01), Uruaçu (01) e Vianópolis (02).

Por outro lado, a quantidade de casos positivos no estado caiu de 111 para 108 – uma queda de 2,7% na comparação com os dados de 2021. Com isso, segundo o Sinan, letalidade da doença subiu de 9% para 15,7%.

Os dados são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e foram obtidos por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Em nota técnica, a pasta destaca que em 2022 não houve registro de surto ou aglomerado de casos da doença até o momento.

A secretaria também destaca que a cobertura vacinal para os imunizantes contra a meningite em Goiás segue abaixo do que é recomendado pelo Ministério da Saúde, o que preocupa as autoridades. Até o final de outubro, as vacinas BCG (73,16%), Meningo C (70,32%), Pentavalente (65,53%) e Pneumocócica (74,11%), de proteção contra a enfermidade, não atingiram a meta de 90%.

A SES destaca que a meningite é grave e contagiosa, e a forma mais eficaz de evitar a infecção é por meio da vacinação. A reportagem também solicitou referente aos municípios afetados pela doença, para entender onde a situação epidemiológica tem pedido mais atenção, mas não houve resposta até o fechamento desta edição.