Estudante da rede pública de Goiás ganha bolsa de estudo em uma das melhores universidades do mundo

Uma estudante do colégio Estadual Professor Goiany Prates, em Goiânia, foi aprovada em um concurso de redação do Immerse Education. O programa garante uma bolsa de estudos para ingressar no programa de verão da Universidade de Oxford, na Inglaterra.

A aluna é Maryane Beatriz Fernandes Gonçalves, que cursa a 3ª série do Ensino Médio. Para a jovem, participar de um intercâmbio é a realização de um sonho.

“Assim que soube do programa, me inscrevi. É algo que eu almejava desde criança. Minha tia morava na Inglaterra e eu sempre tive o sonho de morar e estudar lá, principalmente na faculdade de Oxford”, relata a estudante.

A jovem foi beneficiada com uma bolsa de estudos parcial. Ela poderia optar por ingressar em programas de universidades de Sydney, na Austrália, ou de instituições na Inglaterra. A escolha foi Oxford, uma das universidades mais renomadas do mundo, onde cursará a disciplina de química.

Concurso

O Immerse Education Essay Competion é um concurso de redação que permite que jovens de 13 a 18 anos de idade, de diferentes nacionalidades, concorram a bolsas de estudo em programas de universidades estrangeiras. Os 10 melhores colocados ganham bolsas de 100% e os demais recebem bolsas parciais para cursarem a disciplina escolhida em outro país.