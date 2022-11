Quem não gosta de estar de férias, não é mesmo? Afinal, esses dias de folga combinam com praia, sol e conhecer lugares novos. Mas você sabia que é necessário fazer algumas coisas antes de viajar?

Bom, se você não fazia ideia disso, não precisa ficar com a pulga atrás da orelha. Vamos te ajudar nessa!

6 coisas obrigatórias que todo mundo deve fazer antes de viajar:

1. Tirar foto da parte externa e interna da mala

Começando nossa lista, para aqueles que vão viajar de avião e principalmente despachar a mala é de suma importância fotografá-la por fora e os itens que estão lá dentro.

Assim, em caso de extravio ou danos você terá registros de como era sua mala e tudo que estava dentro dela.

2. Decorar bem onde deixou seu carro no aeroporto

Muitas pessoas ao viajar de avião deixam o carro no estacionamento do aeroporto para deixá-lo seguro na hora do retorno das férias.

Bom, mas nossa dica é que você decore e se possível até fotografe onde você deixou o seu automóvel para não esquecer ou perder horas procurando.

3. Registrar o estado do carro alugado

Outra coisa interessante de se fazer antes de viajar é fotografar e arquivar o estado do carro que você for alugar.

Isso pode evitar problemas, como o dono da empresa falar que, por exemplo, algum arranhão no carro ou qualquer outro problema tenha sido causado por você, enquanto, na realidade, o problema estava lá desde o início

4. Certificar se todos os documentos estão atualizados

É de muita importância ver se todos os seus documentos, como identidade e carteira de motorista, estão atualizados e em perfeito estado.

Essa é a melhor saída para evitar problemas e constrangimentos fora de casa.

5. Colocar artigos de valor na bolsa/mochila de mão

Antes de viajar não se esqueça de colocar artigos de valor na sua bolsa de mão, como jóias e perfumes.

Jamais despache esses itens no aeroporto, porque em caso de extravio, você pode ficar sem essas peças.

6. Deixar a casa toda em ordem antes de sair

Por último, lembre-se de deixar sua casa limpa e em ordem antes de viajar!

Para assim, quando você for retornar ao lar e estiver muito cansado, vai se deparar com a casa limpinha e em perfeito estado e ordem.

