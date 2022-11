As donas de casa do Brasil são as maiores e mais espertas do mundo, isso porque elas sabem truques infalíveis para manter tudo em ordem.

Bom e foi pensando nisso que decidimos colocar alguns desses truques em exposição e acabar com esses segredos!

Estes são os 6 segredos que as donas de casa guardam a 7 chaves:

1. Como deixar os panos de prato branquinhos

Talvez você não saiba disso, mas bicarbonato, água sanitária e limão são o combo perfeito para deixar os panos de pratos novinhos e em folha.

Para isso, basta deixá-los de molho na mistura e depois lavá-los como de costume.

2. Se livrar o das manchas do box

Se você achava que se livrar das manchas do box de fofura era impossível, as donas de casa te provam que não!

Associando bicarbonato, detergente e álcool seu vidro se torna outro!

3. Deixar as panelas brilhando

Deixar as panelas brilhando sempre foi uma tarefa difícil, já que exige um esfrega e esfrega forte e horas na pia.

No entanto, usando sabão de coco os seus problemas acabaram!

4. Eliminar a ferrugem

Sabe aqueles cantinhos de aço ou de alumínio em casa que vivem enferrujados, como mesas, cadeiras, peças do fogão e assim por diante?

Bom, usando metade de um limão com sal, e esfregando a ferrugem, você se livra rapidamente dessas manchas.

5. Descascar alho mais rápido

Já reparou como é cansativo descascar alho e, às vezes, exige horas a fio fazendo um trabalho minucioso?

Acredite se quiser, mas as donas de casa possuem uma solução para isso!

Basta deixar o alimento de olho na água por um tempo e voilá, as cascas saem facilmente.

6. Acabar com o mofo

Por fim, em ambientes úmidos, como banheiros ou dentro do armário, é comum surgirem mofos e embolorados, não é mesmo?

Bom, usar água sanitária com açúcar diluído é uma forma rápida e barata de acabar de vez com esses fungos!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!