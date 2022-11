Existe uma maneira fácil e prática de se livrar de uma pessoa no WhatsApp sem que ela perceba

Fugir de uma pessoa irritante nem sempre é fácil, especialmente quando é no ambiente online – onde todo mundo está ligado o tempo todo. No entanto, existe uma maneira fácil e prática de se livrar de uma pessoa no WhatsApp sem que ela nem ao menos perceba.

Com esse método, você conseguirá evitar aquele contato irritante sem que seja preciso bloquear ela ou apagar o contato da mesma.

Então, saiba como dar uma ‘escapada’ de uma pessoa no WhatsApp sem que ela note.

Quem nunca ficou incomodado com aquele contato chato no WhatsApp que não para de mandar mensagens indesejáveis, não é mesmo?

Por conta do estresse causado pela situação, muitas pessoas acabam optando por bloquear o outro ou apagar o número.

No entanto, ao fazer isso, a outra pessoa pode perceber, já que a sua foto e nem o seu status irão aparecer, o que pode acabar deixando ela brava com você.

Contudo, existe uma forma rápida e fácil de fazer com que aquele contato ‘irritante’ suma das suas conversas e para de te irritar.

Para isso, é necessário ativar a opção de “Arquivar”. A técnica pode ser simples, mas conseguirá te ajudar e salvar em momentos como esse.

Dessa forma, a conversa do contato não aparecerá para você nem mesmo quando ele enviar uma nova mensagem para você.

Para ativar o recurso, o primeiro passo é ir até a aba de conversas, tocar e segurar a conversa que você deseja arquivar. Logo depois, aparecerá a opção “Arquivar” e é nela que você tem que clicar.

Ao terminar de selecionar a opção, o contato estará na aba de arquivados, localizada no topo das conversas no aplicativo.

