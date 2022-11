Apesar de ter demorado um pouco para, enfim, chegar até o Brasil, uma nova função do WhatsApp que o mundo todo está recebendo já está prestes a desembarcar no país.

O recurso tinha sido adiado pela plataforma após um pedido do Ministério Público Federal (MPF) de postergar a chegada da atualização para depois das eleições de 2022.

Agora, que o período de votação chegou ao fim, os usuários brasileiros poderão usufruir da função que pode ajudar e muito a sua navegação pelo aplicativo.

Conheça a nova função do WhatsApp que o mundo todo está recebendo e o Brasil não

O anúncio da chegada de uma nova função do WhatsApp no Brasil animou os usuários da plataforma ao longo desta semana.

O atraso na novidade foi um pedido do MPF para que o aplicativo adiasse para janeiro de 2023 a implementação da função no país.

De acordo com a instituição, o requerimento foi feito a fim de “evitar que a atual política de enfrentamento à desinformação da empresa seja alterada ainda neste ano, em um momento no qual fake news sobre o funcionamento das instituições e a integridade do sistema de votação brasileiro podem colocar em risco a estabilidade democrática do país”.

Com o apelo, a empresa realizou um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concordando em liberar a nova ferramenta apenas depois do pleito, no intuito de evitar qualquer interferência no resultado da votação.

No entanto, após muita espera, os mensageiros enfim poderão utilizar o recurso chamado “Comunidades” que permitirá que milhares de pessoas possam participar de um mesmo grupo dentro do WhatsApp.

Dessa forma, os administradores dos grupos poderão enviar mensagens para até 2.560 pessoas de uma única vez, e não mais para apenas 256, número máximo permitido no Brasil atualmente em um grupo no aplicativo.

