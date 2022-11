Goiás terá mais de 6 mil vagas para diferentes instituições de ensino destinadas ao Sisu

Os estudantes goianos que obtiverem uma boa pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), poderão concorrer as mais de 6 mil vagas disponíveis do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) de 2023, segundo aponta o Portal Nacional da Educação (PNE).

As oportunidades são para cinco distintas instituições de ensino superior públicas do Estado, com destaque para a Universidade Federal de Goiás (UFG) – que terá a maior quantidade de ofertas, com um total de 4.414.

Na Universidade Federal de Jataí (UFJ) serão disponibilizadas aos estudantes 1.080 vagas para esta primeira etapa do Sisu.

Já os alunos que desejam adentrar na Universidade Federal de Catalão (UFCAT) poderão disputar as 1.309 oportunidades que serão ofertadas.

No mais, os estudantes terão ainda a chance de disputar as 204 vagas do Instituto Federal de Goiás (IFG) e as 101 do Instituto Federal Goiano (IF Goiano).

Vale lembrar que o Enem já começa a ser aplicado no próximo domingo (13) e a segunda prova está agendada para o dia 20 de novembro.

Por outro lado, a previsão para as inscrições do Sisu é de que ocorram dentre os dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro.