Idoso morre ao ser atropelado por motorista bêbado enquanto trocava pneu de caminhonete

Um idoso, de 63 anos, precisou parar no acostamento da BR-080 para trocar o pneu da caminhonete em que guiava.

De forma inesperada, ele foi atropelado enquanto realizava o serviço durante o período noturno.

O caso ocorreu no km 390 próximo a São Miguel do Araguaia, região Noroeste do estado.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista que matou a vítima, também era um idoso, de 75 anos e estava bêbado.

O hommefugiu do local. Entretanto, foi localizado por policiais militares, que o encaminhou para a delegacia.

Não foi possível apurar se ele permaneceu preso.