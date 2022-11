O final do ano chega trazendo uma preocupação para diversos brasileiros que começam os preparativos para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do próximo ano.

O IPVA é pago anualmente, no entanto, para a sorte de certos condutores, a partir de 2023 alguns veículos poderão ficar isentos da cobrança.

Tal isenção poderá acontecer, por exemplo, levando em consideração o Estado em que o motorista reside, ou então de acordo com o ano de fabricação do veículo.

Então, confira se você está dentre os sortudos que não terão que se preocupar com o importo no próximo ano.

2023: veja quem não precisará fazer o pagamento do IPVA no ano que vem

Como o imposto se trata de uma obrigação Estadual, cada região pode decidir quais serão as regras que podem isentar o pagamento do IPVA de diversas maneiras.

O Rio Grande do Norte e o Amapá definiram que estarão isentos da cobrança os automóveis que possuem mais de 10 anos de fabricação.

Por outro lado, no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Pará, Maranhão, Rondônia, Sergipe, Piauí e no Tocantins, os veículos com mais de 15 anos de fabricação se livram do pagamento.

Já no Mato Grosso, estarão isentos todos aqueles automóveis que tiverem sido fabricados há mais de 18 anos.

São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre e Alagoas isentam os veículos que tiverem mais de 20 anos desde a sua fabricação.

Enquanto Pernambuco e Santa Catarina optaram por liberar a isenção para aqueles que tiverem sido fabricados há mais de 30 anos.

Por fim, os Estados de Roraima e Minas Gerais decidiram que não irão seguir essa mesma linha de isentar o pagamento de acordo com o ano de fabricação.

E se eu não pagar o imposto?

Caso o pagamento do IPVA seja uma exigência no seu caso, deixar de regularizar a situação do seu veículo pode trazer algumas penalidades.

A impossibilidade de licenciar o automóvel está dentre as consequências que a inadimplência do imposto pode acabar gerando.

As punições pelo atraso do pagamento podem ser ainda piores, como a inclusão do nome do condutor nas listas de maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, como é o caso do SPC e Serasa. Além disso, o nome do motorista também corre o risco de ficar negativado.

