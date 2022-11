Conheça as belezas naturais e culturais da cidade que quase se tornou capital de Goiás

A cidade de Silvânia merece, sem sombra de dúvidas, destaque na lista de lugares a se conferir em Goiás. A 85 quilômetros de Goiânia, o município é um tesouro que abriga cultura e aventura ainda pouco conhecido pelos viajantes.

Caminhar pelas ruas tranquilas do município é ter contato com um pedaço importante da história de Goiás. A cidade quase se tornou capital de Goiás, chegando a ser considerada ideal por Pedro Ludovico Teixeira por conta das características geográficas, econômicas e educacionais.

Já na entrada, o visitante se depara a Estação Ferroviária Caturana e o mirante do Cristo, que vão render belas fotografias. A história de Goiás também é contada no Museu de Arte Sacra, localizado na Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, que possui acervos dos séculos XVIII, XIX e XX – incluindo imagens atribuídas ao artista Veiga Valle.

Restaurada recentemente, a Igreja de São Sebastião foi construída em 1870 e tombada como Patrimônio Cultural de Goiás. O local é palco da festa de São Sebastião, considerada um dos maiores eventos religiosos do estado, que costuma reunir milhares de pessoas que esperam a chegada dos foliões com disparos de tiro de cravinote e cantoria.

Para os que buscam o contato com a natureza, a cidade também oferece opções variadas. Além dos rios, nascentes e cachoeiras, uma parte significativa do lago Corumbá IV passa por Silvânia. Uma série de hotéis fazenda e condomínios está instalada na beira do lago, e oferecem roteiros para explorar a região e descansar com conforto em meio às belezas naturais.

Os amantes do ecoturismo também vão se apaixonar pela Floresta Nacional de Silvânia. A unidade de conservação federal com mais de 480 hectares do bioma cerrado. Sob gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), está aberta à visitação agendada. Além da flora preservada, há ainda um mirante que proporciona uma vista ampla de toda a região.