Você sabia que o QR Code do WhatsApp pode servir para várias coisas muito além do que você imagina? Pois é.

Além de facilitar o acesso à algo, o recurso também pode auxiliar em uma série de ações dentro e até mesmo fora da plataforma.

Pensando nisso, o Portal 6 separou alguns benefícios e funções secretas contidas no QR Code do WhatsApp. Então, já pega o papel e a caneta e se liga na dica!

Descubra para que serve o QR Code do WhatsApp

1. Conectar dispositivos no WhatsApp Web

Apesar de ser a função mais conhecida, é sempre bom ressaltar que o QR Code pode servir para conectar um celular ao computador.

Ao entrar no WhatsApp Web, os usuários devem apontar a câmera para o código gerado na tela para scannear e, assim, conectar os aparelhos.

2. Abrir links

Outra função que o código pode te oferecer é a abertura de links. Por meio do item, é possível escanear QR Codes enviados no bate-papo do mensageiro no próprio WhatsApp.

O procedimento pode ser realizado de duas formas: A primeira consiste em abrir um bate-papo individual ou em grupo e selecionar a opção da câmera.

Em seguida, basta escolher a imagem com o código QR e aguardar que o aplicativo realize a leitura. Já a segunda maneira, é entrar nas “Configurações” e tocar no ícone de QR Code e ir em “Escanear Código”.

3. Adicionar contatos na agenda

O QR Code do WhatsApp também pode ser utilizado para adicionar um contato na agenda. Para isso, os usuários devem tocar no menu e ir em “Escanear código”. Depois, é só pressionar o ícone de galeria e selecionar a imagem compartilhada e, assim, tocar em “Adicionar contato”.

4. Conversar com uma empresa

Hoje em dia, é bastante comum que algumas empresas divulguem o QR Code para que os clientes entrem em contato com ela.

Então, para conseguir falar com ela, é necessário que o mensageiro escaneie o código indo até a barra de “Configurações”.

Ao entrar, é exibido um ícone de QR Code ao lado do nome do perfil, depois, basta clicar e selecionar a opção “Escanear Código”. Por fim, posicione o celular sobre o código QR e aperte em “Iniciar conversar” para abrir o bate-papo.

