É de deixar mineiro com inveja; empresa de Goiânia inova na arte de fazer pão de queijo

Inovando na forma e na arte de fazer pão de queijo, uma empresa em Goiânia tem se destacado na web pelas maneiras alternativas de apresentar e rechear o quitute.

Localizada na Rua 15, no Setor Marista, a Formaggio Mineiro oferece o queridinho mineiro com opções diferentes e que fogem do comum.

Por lá, os clientes podem experimentar o pão de queijo no sabor de chocolate, goiabada, gorgonzola e waffle, com acompanhamentos como linguiça, doce de leite, entre outros.

Para combinar com o ambiente goiano, o estabelecimento também possui um ‘espetinho’ de pão de queijo preparado sobre a grelha e recheado com carne.

Além das combinações, o comércio possui uma decoração rústica e aconchegante que pode remeter, em muitos, momentos vividos durante tardes tranquilas na casa de avós.

As refeições podem ser feitas no local e os clientes também podem optar pelo menu degustação, que funciona por pesagem para cada tipo de sabor.

Vale lembrar que a casa também oferece o produto no formato congelado.