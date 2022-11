Três pessoas morrem e várias ficaram feridas após colisão frontal de veículos na BR-251

Bombeiros de Cristalina, no Entorno de Brasília, foram acionados na noite deste sábado (05) para resgatar vítimas de um acidente entre um Gol e um Astra.

A colisão foi próximo no km 36 da BR-251, próximo à divisa entre Goiás e Distrito Federal (DF). De acordo com os militares, a batida foi por volta das 22h20.

Três vítimas do acidente vieram a óbito ainda no local. Outras cinco foram encontradas com vida, sendo que duas delas estavam presas as ferragens.

Após serem desencarceradas, ambos foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cristalina.

Além dos bombeiros de Goiás e do DF estiveram no local a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).