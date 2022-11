Se você faz parte daquele time de pessoas que não possuem um bom salário no início do mês, vivem buscando uma forma de economizar uma grana e mesmo assim continuam no vermelho, você está no lugar certo!

Isso porque, hoje reunimos algumas dicas úteis para conseguir ter mais dinheiro ao longo das semanas e ter mais qualidade de vida.

6 formas de economizar dinheiro mesmo ganhando pouco:

1. Anote todas as suas despesas

Anotar todos os seus gastos é um passo relevante para controlar suas finanças e começar a definir o que é prioridade para você.

Sendo assim, passe a registrar desde aquele chiclete que você compra com alguns trocados até mesmo a fatura do cartão de crédito.

2. Evite comprar por impulso

Um grande erro de algumas pessoas é realizar compras por impulso, adquirindo coisas sem necessidade, como novas roupas e sobremesas.

Fazer essas coisas é uma forma de escape da realidade, mas que pode comprometer muito o saldo bancário no final do mês.

3. Pague suas contas em dia

Ao pagar as contas em dia, você mantém o nome limpo, o que representa um grande alívio financeiro.

Sendo assim, você consegue analisar bem o que te resta para gastar e economizar ao longo do mês.

4. Faça suas unhas/cabelo/barba em casa

Esse tópico é só mais um exemplo, mas a recomendação é que você tente fazer alguns serviços em casa, como os de salão de beleza e barbearia.

Pode não parecer, mas o gasto constante com essas coisas possibilita um pequeno prejuízo em sua carteira.

5. Equilibre seus gastos e hábitos

Aqui está um ponto muito importante para aprender a economizar: equilibrar gastos e hábitos.

Isto é, não gastar sua grana de forma descontrolada e exagerada, extrapolando seu ganho mensal.

6. Não viva de aparência

Por último e dialogando com o tópico anterior, não queria viver de aparências, como usar acessórios de marca, sendo que seu saldo não sustenta esse estilo de vida.

