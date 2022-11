Junto com Tite, Goiânia já tem lista de bares que convocam torcedores para a Copa

Após o técnico da seleção brasileira, Tite, divulgar nesta segunda-feira (07) a lista dos jogadores selecionados para a Copa do Mundo 2022, bares goianienses ‘vestiram a camisa’ e convocaram os torcedores para assistir as partidas do time nacional nos estabelecimentos.

Durante os jogos, os comércios estarão de portas abertas para receber a clientela, com programações de fazer os clientes vibrarem de emoção.

Então se você ainda não sabe onde assistir as partidas, veja algumas opções de lugares em Goiânia para curtir a Copa do Mundo de 2022.

1. Meio Bar

Entrando no clima de ‘bola no pé’, o Meio Bar, localizado na Rua 134, no Setor Oeste, já anunciou que os torcedores da seleção têm lugar garantido para assistir aos jogos no local.

Durante as partidas, o comércio estará equipado com telões de led, espaço especial com visão privilegiada e oferecendo drinks temáticos.

Já preparado para uma possível vitória da seleção, o estabelecimento terá também um momento de DJ Set, com show dos DJs Georgia, Yanz e Tubarão.

2. Buteco do Simprão

Nos dias 24, 26 novembro e 02 de dezembro, o Buteco do Simprão, na Avenida Pedro Ludovico, no Setor Sudoeste, estará projetando os jogos da seleção ao vivo.

As exibições começam às 15h, 12h e 15h durante todos os dias, respectivamente. Além da oportunidade de assistir a partida, o local também terá a apresentação do DJ Residente.

3. Tatu Bola

Já se preparando para entrar em campo, o Tatu Bola, no Setor Marista, promete fazer a alegria dos torcedores nos jogos da Copa.

Durante os dias de partida, a casa contará com open bar e show de samba com o grupo Alife Nino.

Os ingressos para assistir o jogo já estão à venda e podem ser adquiridos por meio do site https://ingresso.alifenino.com.br/ ou diretamente no bar. O valor para o primeiro lote está em R$ 170.

Vale lembrar que os eventos da semifinal e final poderão ser cancelados – a depender do desempenho do Brasil – e o dinheiro será devolvido.

4. Bar Viracopos

Para quem está em busca de um lugar para assistir aos jogos da Copa do Mundo neste ano, o Bar Viracopos, no Setor Oeste, também entrou para o time e estará aberto para os torcedores da seleção.

Embora o estabelecimento tenha anunciado nas redes sociais, mais informações sobre as programações do evento ainda não foram divulgadas.

5. Vikings Pub

O Vikings Pub, que fica na Avenida T-7, no Setor Bueno, anunciou nas redes sociais que estará recebendo os goianienses que quiserem assistir às partidas da seleção fora de casa.

Apesar da declaração, a casa não chegou a revelar mais detalhes da programação preparada durante os dias de jogos.