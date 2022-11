Laboratório Teuto abre mais de 100 vagas de emprego para Anápolis

Localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), o Laboratório Teuto está com cerca 130 vagas de empregos abertas para trabalhar na sede e em sistema home office, trabalhando em casa.

A seleção é feita de forma online, os interessados em trabalhar na empresa podem cadastrar os currículos no site www.teuto.com.br/trabalhe-conosco.

As oportunidades são para mais de 30 cargos em diversas áreas de atuação como controle de qualidade, desenvolvimento farmacêutico, produção, setores administrativos e outros. A lista com todas as vagas está disponível no site do laboratório.

Também é possível se candidatar para os trabalhados enviando o currículo para o e-mail [email protected], com a área de interesse no assunto.

Os salários são compatíveis com o mercado e também são oferecidos benefícios tais como refeição no local, vale-alimentação, transporte corporativo com acesso gratuito ao wifi, dentre outros.