Loja da Nike com ‘pegada estrangeira’ está prestes a desembarcar em Goiânia

A Nike, considerada uma das principais empresas de produtos esportivos no mundo, irá estrear a primeira loja com ‘pegada estrangeira’ em Goiânia. A previsão é de que a loja seja inaugurada ainda neste ano no Piso 2 do Shopping Flamboyant.

Um dos fatores que a diferencia das outras unidades da marca é que o local terá styling exclusivos (consultorias de estilo disponíveis durante toda a jornada de compra) e customização de acessórios na própria loja.

Além disso, terá área de sneakers, maior variedade de produtos para as mulheres, com modelos exclusivos e mobiliários modernos.

A novidade já foi testadas nos Estados Unidos, em Buenos Aires e na Índia e tem como objetivo trazer aos consumidores mais acesso à marca.

Além de Goiânia, outras quatro lojas da Nike serão abertas no Brasil ainda neste ano sendo elas em Fortaleza (CE), Vitória (ES) e Porto Alegre (RS).