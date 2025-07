Tudo filmado: cliente destrata e tenta humilhar entregador de aplicativo em Goiânia

Confusão teria começado após homem dizer que os motoboys eram obrigados a subirem até o apartamento

Davi Galvão - 10 de julho de 2025

Entregador relatou ter sido ofendido por morador durante entrega. (Foto: Reprodução/ Portal Negrão de Lima)

Uma entrega realizada em um condomínio no Setor Goiânia 2 terminou em confusão após um desentendimento entre um morador, que se identificou como policial e o entregador responsável pelo pedido.

Segundo o trabalhador, ele foi autorizado a entrar no condomínio e aguardava no bloco combinado com o cliente, que havia dito que desceria para buscar o pedido.

No entanto, a espera se prolongou e o homem só apareceu depois da chegada de outro entregador, que fazia uma entrega diferente.

Ao receber a encomenda, o cliente teria reagido de forma ríspida ao ser questionado sobre a demora em descer. Ele também teria afirmado que os entregadores “são obrigados a subir” até os apartamentos.

A situação se agravou quando o entregador pediu o código de confirmação — exigido pelo sistema — e o homem se recusou a fornecer. Ainda segundo o relato, o morador disse que era policial e tentou levar o pedido sem apresentar o código.

Diante disso, o entregador reagiu e retomou a encomenda. Toda a cena foi registrada pelo outro trabalhador que testemunhava a situação.

Por fim, o cliente não subiu com a encomenda que gerou a discussão, com o motoboy levando o pedido embora, enquanto ofensas eram trocadas.

O caso foi repercutido em primeira mão pelo Portal Negrão de Lima, nesta terça-feira (08).

