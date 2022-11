Conhecer novos países é o grande sonho de milhares de brasileiros. Porém, a falta de um passaporte e as burocracias para tirá-lo, às vezes, acaba se transformando em um empecilho.

Por mais que diversos locais realmente exijam o documento, outras regiões incríveis pedem apenas o RG para liberar as entradas dos turistas.

Vale ressaltar que é sempre importante estar com a documentação atualizada para evitar problemas, sendo ideal não ter mais de 10 anos desde a emissão.

Pensando nisso, separamos uma lista com países incríveis que você pode se preparar para visitar sem precisar enfrentar dor de cabeça com passaporte.

6 países onde os brasileiros precisam apenas de RG para conhecer

1. Colômbia

Localizada no Norte da América do Sul, a Colômbia é um país repleto de verdadeiros paraísos naturais e com diversos pontos turísticos que merecem ser explorados.

Por lá, apresentando apenas um RG válido, com menos de 10 anos de expedição, o brasileiro pode aproveitar para conhecer cada detalhe da região por até 90 dias, podendo prorrogar este prazo em algumas ocasiões.

O melhor? A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira é válida por lá, então, você pode tranquilamente alugar um carro e dirigir pela Colômbia durante a sua estadia.

2. Chile

Um outro país da América do Sul que pode ser explorado sem problemas pelos brasileiros, sendo necessário apenas a apresentação do RG, é o Chile.

Localizada no extremo Sul do mundo, a região encanta os visitantes com as suas inúmeras belezas que vão desde desertos à áreas tomadas pela neve, como o Valle Nevado, ótima opção para os fãs de esqui e snowboard.

Assim como na Colômbia, o período máximo de permanência no Chile é de 90 dias.

3. Peru

Dentre os países que não exigem passaporte para a entrada e agradam os turistas brasileiros está o Chile.

Na região, os pontos turísticos que mais se destacam são as ruínas incas de Cusco e o queridinho Machu Picchu, que reúne inúmeras belezas naturais, muita cultura e com um toque especial de misticismo.

Chegando lá, um prazo legal de permanência será indicado por um oficial de serviço da imigração, sendo necessário segui-lo sob pena de multa para aqueles que descumprirem.

4. Equador

Situado na costa Oeste da América do Sul, o Equador conta com uma paisagem diversificada e belíssima que abrange a Floresta Amazônica, as Montanhas Andinas e as Ilhas Galápagos.

Banhado pelo Oceano Pacífico, o impressionante país faz fronteira com a Colômbia e com o Peru, o que facilita aproveitar para conhecer outros países em uma única viagem.

Para a alegria dos turistas brasileiros, além de não exigir passaporte e aceitar apenas o RG para entrada, o Equador ainda permite a permanência por 180 dias, diferente das outras regiões.

5. Paraguai

Bastante requisitado principalmente pelos brasileiros interessados em fazer compras mais baratas, o Paraguai é mais uma ótima opção de passeio.

O país que faz fronteira com o Brasil, com a Argentina e com a Bolívia, permite aos turistas um tempo de permanência de 90 dias, que podem ainda ser prorrogados.

Por lá, os pontos turísticos que mais chamam a atenção são o grandioso Palácio do Governo, localizado em Assunção, capital do Paraguai, além do impressionante Museo del Barro, além das encantadoras Ruínas Jesuíticas de Jesús de Tavarangue.

6. Argentina

Por fim, mas não por isso menos importante, temos a também queridinha dos brasileiros, Argentina.

O país da América do Sul se destaca por seus diversos pontos turísticos de tirar o fôlego que impressionam a todos, como Bariloche e Buenos Aires.

Os brasileiros não precisam de visto para entrar na Argentina, porém devem obedecer o tempo de permanência máximo de 90 dias, que mediante solicitação, pode ser prorrogado.

Então, arrume suas malas e aproveite o seu destino preferido!

