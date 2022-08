Viajar fora do país está mais barato do que ir para destinos turísticos em Goiás

Com as altas do dólar e do euro nos últimos anos, muitos goianos têm optado por viajar dentro do estado. Porém, conforme levantamento feito pelo Portal 6, visitar destinos internacionais pode ser mais vantajoso financeiramente que pontos turísticos de Goiás.

A pesquisa foi realizada por meio da plataforma Hotel Urbano (Hurb), na tarde desta segunda-feira (08). O Hurb reúne ofertas de viagens nacionais e internacionais, e é conhecido por oferecer preços mais acessíveis.

No site, um pacote de viagem para Madri, na Espanha, é ofertado por R$ 1.759 na plataforma. A opção é para saída em São Paulo ou Rio de Janeiro, com data entre março e novembro de 2023, de 05 a 07 diárias. Estão inclusas passagens aéreas e a hospedagem.

Por outro lado, para quem quer conhecer a Chapada dos Veadeiros, na região Nordeste do estado, o pacote está em R$ 1.999. São de 04 a 06 dias, incluindo passagens, hospedagem e café da manhã. A disponibilidade da compra é entre setembro e novembro deste ano.

Outro destino amado pelos goianos e turistas é Caldas Novas. Porém, a estadia na cidade das águas quentes pode custar tanto quanto um pacote de viagem para o Chile.

Para viajar no feriado de 12 outubro, o viajante vai desembolsar R$ 1.099 em 04 diárias em Caldas Novas – que também inclui aéreo para saída por São Paulo ou Rio de Janeiro. O mesmo valor, por outro lado, pode ser investido em um pacote de 04 a 06 dias no Chile entre março e novembro de 2023, com hospedagem, passagens aéreas e café da manhã.

Para garantir a oferta com data flexível, o consumidor irá três opções de dias possíveis para realizar a viagem. Em até um mês e meio antes da primeira data sugerida, a equipe do Hurb envia um e-mail com a confirmação das reservas.