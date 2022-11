Para alegria dos mensageiros de plantão, enfim, chegou no WhatsApp a função que muitos usuários do aplicativo estavam esperando.

Com o recurso, os internautas terão mais facilidade para decidir algo em um grupo e até mesmo decidir o que fazer no fim de semana.

A atualização foi anunciada no início do ano e era algo bastante aguardado por muitos usuários. Então, saiba nesta matéria do Portal 6 qual é a nova função e como utilizá-la.

Chegou no WhatsApp a função que todo mundo estava esperando para usar

Uma nova atualização do WhatsApp que todo mundo estava esperando, agora já pode ser utilizada por todos os usuários da plataforma.

A função irá possibilitar com que os mensageiros consigam tomar decisões de forma mais simples e rápida dentro do aplicativo por meio das enquetes.

Com a nova atualização, o usuário poderá colocar um título e até 12 opções de respostas para que os demais contatos escolham.

A novidade já está disponível na Play Store e na App Store e poderá ser vista por todos os participantes do grupo que estiverem usando a versão mais recente do WhatsApp.

Além disso, o próprio criador da enquete também poderá visualizar os resultados escolhidos por cada um dos componentes.

Para fazer uma enquete no aplicativo, basta abrir o WhatsApp e selecionar o chat ou grupo em que deseja enviar a enquete .

Logo depois, selecione o ícone que está localizado ao lado da barra de ferramentas – onde a mensagem aparece enquanto você está digitando uma frase.

Ao clicar na opção, você verá a opção de “Enquete” e é nela que você deve clicar. Depois disso, basta escolher a pergunta que você quer fazer para os usuários e, assim, escrever as opções de respostas para os demais contatos.

