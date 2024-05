Entenda por que têm pessoas colocando papel alumínio na caixa térmica

Depois desse truque, ela vai ficar muito mais potente, o gelo vai durar muito mais e as suas bebidas ficarão sempre geladas

Magno Oliver - 15 de maio de 2024

Já viajou para a praia, um clube, uma resenha com a galera e teve que levar a famosa caixa térmica para gelar sua bebida?

O item é muito utilizado pelas pessoas, mas não é tão 100% eficaz no resfriamento e refrigeração de bebidas, apesar de quebrar um galho tremendo na falta de freezers e congeladores.

No entanto, um novo truque na internet viralizou nas redes sociais e trouxe um upgrade no sistema de resfriamento da caixa térmica com um item que ninguém esperava e tem em casa.

Na legenda, a postagem do perfil no Instagram da @essanaotecontaram diz: “um vendedor de praia mandou eu encher a caixa térmica de alumínio”.

E foi daí que surgiu um truque ainda mais sensacional para turbinar a refrigeração da sua caixa térmica. A dica é colocar papel alumínio na parte interna da caixa térmica.

O tutorial ensina que é preciso desmontar a caixa, retirar as placas de isopor e envolvê-las com papel alumínio. Só uma folha de papel em cada placa para a caixa poder fechar direitinho.

Em seguida, coloque as placas envoltas do papel de volta da estrutura da caixa, tampe e está pronto. Mais potente, o gelo vai durar muito mais e as suas bebidas ficarão sempre geladas.

Ao revestirmos o interior da caixa térmica com papel alumínio, cria-se uma barreira reflexiva que impede a entrada de calor externo, mantendo a temperatura interna mais estável por um período prolongado.

Dessa forma, os alimentos e bebidas armazenados dentro da caixa térmica permanecerão frescos e gelados por mais tempo, mesmo em dias quentes.

Além disso, o papel alumínio possui propriedades de isolamento térmico, ajudando a reter o frio gerado pelos elementos refrigerantes, como gelo ou acumuladores de frio.

Assim, confira o vídeo completo da dica:

