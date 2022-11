Entenda por que você não deve usar o WhatsApp antes de dormir

Antes de dormir, muita gente costuma dar aquela olhada no WhatsApp para saber o que está acontecendo no mundo e conversar com amigos e familiares próximos.

Para alguns, a ação é algo comum, visto que o celular se tornou um aparelho vital na rotina do dia a dia.

Contudo, utilizar o WhatsApp na hora que já estamos prestes a pegar no sono pode ser algo extremamente prejudicial.

Isso porque, dessa forma, não conseguimos nos desconectar das coisas e dos compromissos, no momento mais importante de descanso, o que pode representar um perigo.

Então, entenda como a ‘espiada’ noturna no celular pode estar afetando o seu sono.

Por que você não deve usar o WhatsApp antes de dormir?

Devido à praticidade e facilidade que o WhatsApp gerou na vida de todos, é comum que muita gente passe gastar cada vez mais tempo na plataforma.

Como consequência disso, muitos nem ao menos percebem a quantidade de tempo que passam navegando no aplicativo, o que pode ser algo grave, principalmente se usado antes de dormir.

De acordo com algumas pesquisas, o uso excessivo do celular durante o período noturno pode comprometer a qualidade do sono.

Segundo os pesquisadores, utilizar o celular antes de dormir coopera para que a pessoa tenha uma má noite de sono e passe a desenvolver alguns distúrbios de sono, como a insônia.

Isso acontece pois a interatividade e a luminosidade contidas no aparelho acabam prejudicando o momento de descanso do cérebro.

No caso da interatividade, o celular faz com que o cérebro afaste o sono e não consiga ‘desligar’ para que o sono se instale.

Já a luminosidade, gera um efeito de confusão no cérebro fazendo com que ele pense que ainda é dia. Assim, as principais áreas que promovem o sono são inibidas juntamente com a liberação da melatonina, conhecida como “hormônio da escuridão”.

Então, quando for dormir, tente evitar ao máximo pegar o aparelho celular.

