Empresa de Anápolis está com 30 vagas para contratação em diversas funções

A empresa Dolce Amaro está com 30 vagas em aberto para contratações em Anápolis. As oportunidades são para ocupar diversos cargos, que vão desde a cozinha até a parte administrativa.

As funções com postos disponíveis são de chefe e auxiliar de cozinha, cozinheiro (a), barista e auxiliar, atendente de balcão, garçom, cumin e auxiliar de serviços gerais.

Também está incluso na lista de contratações operador de caixa, chefe gelatiere e auxiliar e auxiliar de compras. Nenhuma das vagas exige formação superior.

Os interessados devem enviar o currículo no e-mail [email protected] com a vaga desejada no assunto.

As contratações são para os turnos de 07h às 16h e 14h às 23h, o horário de trabalho desejado também deve ser detalhado na mensagem eletrônica.

O estabelecimento está localizado na Avenida São Francisco, no bairro Jundiaí. Com inauguração em breve, o local funcionará como uma cafeteria com coworking.