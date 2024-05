Vizinhas trocam tapas e mordidas em Anápolis após criança ter pipa quebrada e marido ser chamado de ‘chifrudo’

Familiares de uma das envolvidas precisaram intervir para separar a briga e PM teve de ser acionada

Gabriella Pinheiro - 12 de maio de 2024

Discussão começou por causa de brincadeira de pipa. (Foto: Captura / YouTube)

Uma pipa. O singelo brinquedo frequentemente visto nas ruas foi o motivo que encabeçou uma discussão e levou duas vizinhas a se agredirem fisicamente no setor Dom Pedro II, em Anápolis. A confusão aconteceu na tarde deste domingo (12).

Em depoimento dado por uma das envolvidas, de 21 anos, tudo teria começado quando o filho dela estava brincando com o item, mas teve o objeto quebrado pelo marido de uma moradora próxima.

Após a situação, a jovem foi até a porta da residência do casal para saber o porquê da ação e iniciou uma discussão com o rapaz, chamando-o de “chifrudo” e outros xingamentos.

No entanto, foi ao retornar até a própria casa que o bate-boca ganhou um novo capítulo, mas, dessa vez, com a esposa do homem, de 42 anos, que decidiu ir até a porta da residência da jovem para tirar satisfações sobre o ocorrido.

Já no ambiente, as duas mulheres iniciaram uma luta corporal, com direito a puxões de cabelo e empurrões, ocasionando lesões na mão esquerda e uma mordida no braço esquerdo da esposa do homem.

Devido a gravidade da situação, familiares da jovem conseguiram intervir e separá-las. A Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no local.

Ambas foram encaminhadas até a Central de Flagrantes, onde assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberadas.