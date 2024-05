Apostas de Goiás levam mais de R$ 115 mil em sorteio da Mega-Sena; veja de onde

Prêmio total era estimado em R$ 47 milhões

Thiago Alonso - 12 de maio de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A comemoração do Dia das Mães promete ser farta para três goianos, que, juntos, levaram mais de R$ 115 mil para casa, com o sorteio do concurso 2773 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Apesar disso, nenhum dos ganhadores conseguiu acertar mais do que 5 números.

O sorteio contou com uma bolada total de R$ 47 milhões e as dezenas sorteadas foram: 06 – 12 – 19 –28 – 50 – 60.

Foram dois ganhadores em Anápolis, sendo que cada um conseguir levar sozinho R$ 38.633,40. Uma das apostas foi feita na Lotérica Vila Formosa, enquanto a outra foi realizada de forma online.

Já em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, um sortudo realizou seis cotas na loteria Sonho Milionário, ganhando igualmente R$ 38.633,40.

O total dos prêmios chegou a R$ 115.900,2 mil, mesmo nenhuma das apostas acertando as 06 dezenas necessárias.

O próximo concurso da Mega-Sena contará com uma premiação acumulada de R$ 2,5 milhões e acontecerá na próxima terça-feira (12).