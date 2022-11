Motorista que estava limpando o carro abre o porta-malas e fica em choque com o que encontrou

Imagine só estar limpando o carro, como de costume, abrir o porta-malas e encontrar uma das maiores espécies de aranhas do planeta, acompanhada de mais 200 ovos?

Parece até um filme de terror, mas foi o que aconteceu com Jared Splatt, um gerente de compras, de 39 anos. O homem explicou que se tratava de uma aranha-caçadora.

“Encontrei a visão horrível ao abrir o porta-malas do meu carro, que não era aberto há um bom tempo. Horrivelmente, ela devia estar morando ali por algumas semanas”, disse a um jornal da Austrália, onde vive.

Tudo piorou quando, ao analisar bem o cenário, Jared percebeu que o animal estava agarrado a um saco gigante de ovos, com aproximadamente 200 filhotes dentro.

“Ela estava agarrada a um saco de ovos. Minha reação inicial foi de repulsa, mas depois ver o saco de ovos a reação foi a outro nível”, relembrou.

“Não foi o meu primeiro encontro com uma caçadora, a espécie é comum aqui, e também não foi a última. Mas foi o primeiro dentro do meu carro com uma caçadora cheia de ovos”, completou.

A solução encontrada pelo gerente de compras foi jogar bastante inseticida no aracnídeo e, após constatar a morte da mãe aranha, pisou com toda força no saquinho de ovos.

“Não havia outra saída. Mesmo dias depois, penso da mesma forma: a aranha e os seus bebês tinham que ser destruídos a todo custo”, concluiu.

Assim como todas as demais aranhas, uma picada dessa espécie pode causar vermelhidão, irritação e inchaço na região da epiderme, além disso pode causar febre, vômito, dor de cabeça, náuseas. Porém, não é letal ao ser humano.

Repercussão

Como a internet realmente não perdoa este tipo de ação, inúmeros internautas repudiaram a ‘violência’ após ficarem sabendo do que Jared teria feito com a aranha e os ovos.

Segundo os usuários, o australiano deveria ter os retirado em segurança e despejado em uma zona de mata, para viverem em segurança.

Inclusive, um comentário que repercutiu bastante foi pautando sobre o desequilíbrio que a ‘chacina’ do homem poderia surtir no ambiente, já que todos os animais são importantes para a cadeia alimentar.