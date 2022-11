“Nosso país tá uma merda”, diz juiz do caso Valério Luiz ao tomar medida drástica

O juiz Lourival Machado perdeu a paciência com as pessoas que acompanhavam o terceiro dia de julgamento do caso Valério Luiz nesta quarta-feira (09).

“Nosso país está uma merda, sabe por quê? Porque todo mundo acha que um é certo e outro é errado”, disse o magistrado ao tomar medida drástica e expulsar todos os presentes que não estivessem envolvidos.

A fala ocorreu logo após a plateia reagir aos embates que ocorreram entre acusação e defesa. Subindo o tom, o juiz afirmou que as discussões no Plenário não se tratavam de uma disputa.

“Isso aqui não é disputa, não. São dez anos para ser apurado um crime, com todas as manobras possíveis. Se vocês quiserem assistir, vocês vão assistir através da imprensa”, ordenou.

O crime

Valério Luiz foi morto a tiros em 05 de julho de 2012, ao sair da rádio em que era comentarista, no Setor Bueno, em Goiânia.

Segundo denúncia oferecida pelo Ministério Público (MPGO), o crime foi motivado pelas críticas de Valério à diretoria do Atlético Goianiense, clube em que Maurício Sampaio – acusado de ser o mandante do crime – era dirigente.

Além de Maurício Sampaio, estão sendo julgados Ademá Figueredo Aguiar Filho, sargento da Polícia Militar e suposto atirador; Djalma Gomes da Silva, Urbano de Carvalho Malta e Marcus Vinícius Pereira Xavier.