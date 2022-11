Saiba quem é a influencer de Anápolis selecionada para o reality show Corrida das Blogueiras

Com 110 mil seguidores no Instagram, Elay Oliv, influencer de Anápolis, foi uma das selecionadas para participar da 4ª temporada do reality show Corrida das Blogueiras.

Elay, de 22 anos, é criadora de conteúdo na internet e os vídeos postados são principalmente de humor. No episódio de estreia, que foi ao ar na última terça-feira (08), ela se apresentou para o público.

“Eu produzo vídeos de comédia, humor, coisas de cotidiano. Eu gosto de colocar essas coisas do cotidiano, do dia-a-dia, como lavar louça, lavar roupa, para as pessoas se identificarem com meu conteúdo. Quem se identificou vai seguir, não tá dando certo, porque eu não estou famosa ainda, mas a gente tá tentando”.

A influencer já chegou no reality com bastante autoconfiança e prometendo bastante para o público que vai acompanhar o programa.

“Eu tenho certeza de que sou muito autêntica. Se depender de mim essa vai ser a temporada mais divertida”, garantiu.

Os episódios vão ar todas às terças-feiras, às 20h, no canal Diva Depressão, no YouTube. Ao final do programa, o vencedor vai levar para casa R$ 70 mil em prêmios.