Dentista dá tiros em prefeito ao saber que a esposa dele era amante do político

Um dentista decidiu vingar a traição sofrida no casamento e atirou contra o prefeito da cidade de San Francisco, na Argentina, já que ele poderia ser o possível amante da esposa do profissional.

O atual chefe da Administração da cidade, Damián Bernarte, estava aproveitando o evento em comemoração ao Dia do Bancário, no último domingo (06), quando foi baleado na saída do evento.

Segundo os investigadores do caso, o autor teria sido Carlos Lucato, casado com a suposta amante da vítima. O dentista foi encontrado na mesma noite, dançando em uma pista de boliche do município.

A polícia local ainda não encontrou a arma utilizada no crime, mas as apurações seguem em andamento.

Já os médicos responsáveis pelo tratamento de Damián relataram que o estado clínico dele é grave, devido aos ferimentos causados pelas perfurações.