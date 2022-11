É alta a diferença do preço do litro da gasolina em Goiânia; veja postos mais baratos

Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP) aponta que, em uma semana, o preço médio da gasolina subiu R$ 0,11 nos postos de combustíveis de Goiás. O levantamento foi realizado de 30 de outubro a 5 de novembro e comparado com o estudo da semana anterior.

A diferença já é sentida em Goiânia – há 20 dias, como mostrou o Portal 6, o produto era encontrado por R$ 4,39 e R$ 4,44 nos estabelecimentos mais baratos. Na tarde desta quarta-feira (09), o litro comercializado pelos postos mais em conta se encontra em uma média de R$ 4,79.

De acordo com o aplicativo Economia Online (EON), da Secretaria de Economia de Goiás, apenas um posto que vende gasolina comum abaixo ligeiramente abaixo deste valor. Trata-se do Posto Caiapó Diesel, no setor Cidade Jardim, que oferta o combustível a R$ 4,78. Vale ressaltar que o levantamento foi realizado na tarde da quarta-feira (09).

Outros nove estabelecimentos – entre eles o Auto Posto Vera Cruz, na Rodovia GO-060, e o Auto Posto Moria, na Vila Matilde – estão com preço de R$ 4,79.

Já a gasolina mais cara é encontrada no posto Le Combustíveis, no setor Leste Vila Nova, a R$ 5,59. Na sequência, aparecem o Floridian Comércio e Participações e o Posto Mil, ambos no setor Pedro Ludovico e com gasolina a R$ 5,39. A diferença entre os mais caros e mais baratos chega a R$ 0,81 em Goiânia.

Confira a lista dos postos de combustíveis com a gasolina mais barata de Goiânia:

– Posto Caiapó Diesel – Avenida Pio XII, Cidade Jardim – R$ 4,78

– Auto Posto Vera Cruz – Rodovia GO-060, Fazenda Caveiras – R$ 4,79

– Auto Posto Moria – Avenida Anapolis, Vila Matilde – R$ 4,79

– Auto Posto – Avenida Perimetral Norte, Bairro Capuava – R$ 4,79

– Posto Sol Nascente – Avenida Sonnemberg, Conjunto Romildo Ferreira do Amaral – R$ 4,79

– Posto Roda Bem – Avenida C12, Setor Sudoeste – R$ 4,79

– Posto Goiânia Sul – Rua 115, Setor Sul – R$ 4,79

– Auto Posto Drim – Avenida Anhanguera, Setor Aeroviário – R$ 4,79

– Posto Goianão – Rodovia BR-153, Alto da Glória – R$ 4,79

– Posto dos Romeiros – Rodovia BR-060, Fazenda São José – R$ 4,79