Combustíveis têm aumento repentino nos postos de Goiânia; veja como economizar

Mesmo sem reajuste anunciado pela Petrobrás, os preços dos combustíveis voltaram a subir nos postos de Goiânia. O crescimento acompanha tendência nacional e pode chegar a R$ 0,50 em estabelecimentos da capital.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto) alega que a alta se deve ao aumento no valor do diesel praticado pelas distribuidoras. O preço do etanol vendido nas usinas – que representa 27% da composição da gasolina – também teria influenciado nos valores encontrados pelos motoristas nos últimos dias, segundo a entidade.

Ao Portal 6, o presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação do Etanol do Estado de Goiás (Sifaeg), André Rocha, explicou que o final da safra impacta o cenário. “No ano passado, apenas uma usina tinha terminado a safra em outubro em Goiás. Este ano já são cinco que encerraram a moagem da cana”, revela.

O representante do setor argumenta, no entanto, que a entressafra da cana começou mais cedo não só em Goiás, como também em São Paulo e Minas Gerais. Além disso, de acordo com ele, o aumento registrado nas usinas é bem menor do que o ocorrido nas bombas. “Foi de R$ 0,11 nas usinas e de R$ 0,50 centavos nas bombas”, aponta.

Diante de denúncias recebidas por parte dos consumidores, o Procon Goiás reforça a partir desta quarta-feira (19) a fiscalização de postos de combustíveis da capital. Cerca de 10 a 15 estabelecimentos serão visitados pelo órgão, que apura se há prática de preços abusivos ou não.

Para ajudar os motoristas goianienses a economizarem, o Portal 6 preparou uma lista com os postos de combustíveis mais baratos da capital. Os dados constam no aplicativo Economia Online (EON), da Secretaria de Economia de Goiás, e foram colhidos na tarde desta quarta-feira (19). Confira:

GASOLINA

Comercial Rio Vermelho de Combustíveis – Setor Aeroviário – R$ 4,39

Rede Show – Setor Leste Vila Nova – R$ 4,44

Posto Chaparral – Jardim Nova Esperança – R$ 4,45

Auto Posto Felicidade – Conjunto Vera Cruz – R$ 4,46

Auto Caiapó Diesel – Cidade Jardim – R$ 4,49

ETANOL

Posto Bandeirante – Granja Reunidas Nossa Senhora de Lourdes – R$ 3,09

Posto Nova Geração – Setor Rodoviário – R$ 3,12

Auto Posto Felicidade – Conjunto Vera Cruz – R$ 3,15

Auto Posto Vera Cruz – Fazenda Caveiras – R$ 3,17

Posto Novo Millenium – Jardim das Oliveiras – R$ 3,17