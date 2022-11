Inscrições abertas para curso de pedagogia totalmente gratuito em Anápolis

Estão abertas até o dia 13 de novembro as inscrições para quem deseja cursar licenciatura em pedagogia, em Anápolis.

As aulas estão sendo oferecidas pelo Instituto Federal Goiano (IF Goiano) e decorrem de uma parceira entre o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec) e a Universidade Aberta do Brasil.

Os interessados devem se inscrever diretamente pelo site do IF Goiano. A graduação será ministrada na modalidade de Ensino a Distância (EAD) e as vagas são limitadas.

A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para acontecer no dia 16 de dezembro. O início das aulas está programado para o dia 28 de fevereiro de 2023.

Dúvidas podem ser tiradas pelo número (62) 99179-0546, via WhatsApp.

Para ler o edital, clique aqui.