Polícia é acionada após relatos de ameaça na UniEVANGÉLICA; suspeito foi preso

Um jovem foi levado pela Polícia Militar depois que estudantes da UniEVANGÉLICA relataram que estavam sendo ameaçados por ele nesta quinta-feira (10).

As denúncias tomaram as redes sociais e deixaram a comunidade acadêmica preocupada. Alunos da instituição disseram que foram abordados pelo rapaz, que questiona sobre a vida deles, coloca uma música de fundo e até cronometra o tempo.

Um dos relatos dá conta de que o suspeito com uma música de fundo, cronometra um tempo. Para um grupo de estudantes, ele teria enviado vídeos com conteúdo violento.

Em nota, a UniEVANGÉLICA informou que acionou a Polícia Militar logo que tomou conhecimento. A equipe de vigilância da universidade também atuou no caso.

“Sendo assim, a segurança da comunidade acadêmica está preservada e o indivíduo permanece sob controle das autoridades policiais do 28º Batalhão”, disse a instituição.

“A UniEVANGÉLICA reitera seu compromisso com a segurança interna no campus e colaboração permanente com agentes públicos para garantir a integridade de todos que frequentam o local”, finalizou a nota.