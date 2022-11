Três hospitais de Goiás aparecem na lista de melhores unidades públicas do Brasil

Três hospitais de Goiás estão entre as melhores unidades de saúde pública do Brasil. O levantamento é baseado em uma iniciativa do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com as Organizações Pan-Americana da Saúde, Nacional de Acreditação e com o Instituto Ética Saúde.

O ranking considerou as 136 instituições hospitalares totalmente financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) mais bem avaliadas pelos usuários em 2022. Na 14º posição, está o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação (CRER), em Goiânia.

O hospital realiza atendimentos de pessoas com deficiências física, auditiva, intelectual e visual e foi a primeira unidade de reabilitação no país e do Centro-Oeste a conquistar o certificado de Acreditado com Excelência, no nível 3, da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Já no 23º lugar, aparece o Hospital Estadual de Urgências (HUGOL), também localizado na capital. A instituição é de alta e média complexidade e visa atender casos de queimaduras.

Encerrando a lista, está o Hospital Alberto Rassi (HGG), de Goiânia, na 24º posição do ranking nacional. Inaugurado em 1959, o local é uma das maiores e mais antigas unidades públicas de Goiás.

O lugar é considerado uma referência internacional no tratamento de pacientes portadores de Xeroderma Pigmentoso e também conta com ambulatórios exclusivos para tratar doenças como Alzheimer, Parkinson, Miopatías idiopáticas, Artrite Reumatoide, Lupus Eritematoso Sistêmico, Diabetes, Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC, Intersexualidade, entre outras.