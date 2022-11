Você sabia que algumas atitudes do dia a dia podem estar fazendo a bateria do seu celular acabar mais rápido? Pois é.

Ao contrário do que muita gente pensa, simples ações podem não ser banais e serem um verdadeiro perigo na vida útil da sua bateria.

Então, veja quais atitudes podem estar diminuindo a duração da sua bateria.

A bateria do seu celular está acabando mais rápido do que deveria por conta destes 6 erros

1. Não atualizar os aplicativos

Quando não atualizamos os aplicativos do aparelho, mais eles consumirão a bateria do seu dispositivo móvel. Por isso, é importante que você mantenha todos os aplicativos do seu celular atualizados.

2. Deixar o celular carregando durante toda noite

Se você tem o costume de deixar o seu celular carregando durante toda noite, tente evitar, a partir de agora, a fazer isso.

A ação pode fazer com quem o seu celular fique viciado e necessite ser carregado a todo momento, pela falta de bateria.

3. Deixar a luz da tela muito forte

Toda vez que a tela do seu celular é ativada, seja por conta de uma notificação ou até para consultar a hora, ela acaba gerando um consumo de bateria.

Por isso, tente sempre regular o brilho da sua tela para evitar que a bateria do seu celular acabe mais rápido.

4. Não fechar os aplicativos

Deixar muitas abas em aberto enquanto mexemos no celular pode ser o motivo do seu aparelho estar durando menos durante o dia.

Para tentar reverter a situação, procure fechar todas as abas abertas assim que terminar de mexer no celular.

5. Deixa a função GPS ligada

Deixar a sua localização ativada enquanto navega no celular é outro fator que pode estar diminuindo a bateria do seu celular. Então, opte por desligar a opção quando não estiver usando.

6.Tirar o celular da tomada enquanto ele está carregando

Por fim, ficar tirando o aparelho da tomada a todo momento enquanto ele está carregando pode fazer com que ele fique viciado.

Por isso, mantenha o seu celular na tomada e só retire-o quando a carga estiver em 100%.

