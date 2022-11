Apesar de utilizarmos o celular praticamente em todos os momentos, é preciso ter cuidado, pois existem armadilhas que as pessoas vivem caindo no WhatsApp e podem ser um perigo.

Para evitar ser mais uma vítima desse tipo de coisa, veja alguns dos principais ‘golpes’ que muita gente cai no aplicativo.

6 armadilhas que as pessoas vivem caindo no WhatsApp e é preciso ter cuidado

1. Fake News

Frequentemente muitas pessoas recebem diversas notícias mentirosas, mas não verificam a veracidade da informação e, por isso, acabam sendo mais uma vítima desse tipo de armadilha.

Então, caso você receba algo suspeito, pesquise e verifique para que você evite cair nessa ‘conversinha’.

2. Golpe do Pix

Outra golpe que está em alta e muita gente tem caído é o “Golpe do Pix”. Desta maneira, os vigaristas se passam por uma pessoa próxima de você e pedem para que você passe um Pix em um valor exorbitante.

Para evitar que isso ocorra contigo, tente sempre ligar e confirmar se aquela pessoa é realmente quem diz ser.

3. Oferta de emprego

Muita gente acaba caindo no WhatsApp no “Oferta de emprego”. Assim a pessoa acaba entrando em sites suspeitos e compartilhando dados pessoais que podem afetar no seu dia a dia.

4. Falso vírus

Dependendo dos sites que você navega, vários vírus podem vir juntos e piorar a velocidade no seu aparelho, seja ele celular ou computador.

Por isso, tome cuidado!

5. Nome sujo

Se você já recebeu uma mensagem afirmando que está com o nome sujo, fique esperto para não acabar caindo no golpe, pois é assim que os criminosos tem acesso aos seus dados.

6. Clicar em links suspeitos

Por fim, mas não menos importante, jamais clique em um link enviado por uma pessoa que você não conhece ou que seja suspeito.

Ao fazer isso, todos os seus dados pessoais podem acabar caindo em mãos erradas.

