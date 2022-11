Aeroporto de Goiânia já está operando voos direto para cidade praiana

A companhia aérea Azul já começou a operar voos nesta quinta-feira (10), do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, com destino a Vitória, no Espírito Santo.

Serão três voos semanais, as segundas, sextas e sábados, às 03h da manhã. A previsão de chegada no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles é às 05h.

No sentido contrário, saindo de Vitória com destino à Goiânia, será as quintas, sextas e domingos, com saída às 23h55 e previsão de chegada às 01h55.

A aeronave utilizada para as viagens é a Embraer E1, com capacidade para 118 passageiros.

A novidade está sendo implementada dois meses após ser anunciada, ainda no final de agosto.