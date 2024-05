Idoso se revolta ao ser preso por agressão contra esposa e ataca policiais: ‘sou profeta, tomara que caminhão passe por cima de vocês’

Suspeito estava extremamente nervoso e também chegou a usar de violência visita contra os militares

Gabriella Pinheiro - 01 de maio de 2024

Idoso, de 81 anos, suspeito de agredir mulher e policiais. (Foto: Reprodução)

O momento da prisão de um idoso, de 81 anos, suspeito de bater na própria esposa, de 57 anos, foi marcado por uma confusão, após o homem atacar e até ameaçar os policiais durante a abordagem. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (1º), no Setor Padre Pelágio, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia.

A situação teria começado quando a vítima afirmou que iria sair do município para ir embora para Rio Verde. Após a fala, o homem teria dado início a violência física, desferindo tapas no braço dela e xingando a mulher de “doida”.

Durante a ação, o suspeito ainda teria afirmado que, caso ela fosse embora, ele seria capaz de tirar a vida dela. Na tentativa de se defender, a mulher então entrou em uma luta corporal contra o homem, o que causou lesões no suspeito.

Após a situação, ela, juntamente com o suposto autor, foi encaminhada até o Hospital Municipal de Goianira. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi chamada e se deslocou até o ambiente.

Além das lesões recentes, os médicos também identificaram hematomas antigos na vítima. Ela estava nervosa, com tremores, chorando muito e com dificuldades em conversar.

Questionado sobre as ações, o agressor confessou o crime. No entanto, durante o momento da prisão, o homem partiu para cima da equipe, dando chutes e socos em um policial. Bastante alterado e agressivo, ele ainda xingou as autoridades.

“Vocês vão pagar caro, seus vagabundos, tomara que o caminhão passe por cima de vocês e isso não vai demorar muito, pois eu sou um profeta, vocês vão morrer”, afirmou.

Após a situação, ele precisou ser algemado e levado até a delegacia de Polícia Civil (PC) de Trindade para as devidas providências legais.